Ölüm gemisi Brezilya’ya dönüyor

Kamuoyunda tartışmalara neden olan asbestli gemiye ilişkin denizcilik şirketinden açıklama geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yiğit, "Römorkör firmasına Basel Konvensiyonu çerçevesinde Brezilya'ya dönme talimatını, yasa ve kanunlara olan saygı ve bağlılığımız sebebiyle verdiğimizi bildirmek isteriz" dedi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tehlikeli atık ve asbest barındıran Sao Paulo gemisine verdiği şartlı onayı iptalinin ardından Brezilya Çevre Bakanlığı (IBAMA), 29 Ağustos 2022 tarihinde SÖK Denizcilik’in Brezilyalı ortağı Ocean Prime gönderdiği yazıyı tekrarladı. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda geminin geri dönmesi gerektiği bildirilirken, denizcilik şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yiğit konuyla ilgili açıklama yaptı.

“KAMUOYU İLE PAYLAŞIMDA BULUNMAKTA GECİKTİK”

Tüm uluslararası kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun hareket ettiklerini belirten Yiğit, şu ifadeleri kullandı:

* “Herhangi bir şaibe oluşmaması adına ilgili her konuda sektörünün en iyi firmalarıyla çalıştık. Çalıştığımız firmaların kurallara tamamen uyarak hazırladığı 2 adet Tehlikeli Envanter Raporuna dayanarak, pozitif bilim ışığında geminin üzerinde söylencelere dayanılarak iddia edilen miktarlarda atık olmadığını biliyoruz, bunu da kanıtlayabiliriz.

* Fakat bu minvalde hatalı sayılabileceğimiz tek noktanın proje ile ilgili bilgi ve güncellemeleri kamuoyu ile paylaşmaktaki gecikmemiz olduğunu düşünüyoruz. Bunu tekrarlamamak adına Sao Paulo gemisini çekmekte olan römorkör firmasına Basel Konvensiyonu çerçevesinde Brezilyaya dönme talimatını, yasa ve kanunlara olan saygı ve bağlılığımız sebebiyle verdiğimizi bildirmek isteriz.”

Açıklamalarına devam eden Yiğit, “Şu an gemi Basel Konvensiyonu dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığımızın daha önce verdiği şartlı onayı iptal etmesi sebebi ile IBAMAnın (Brezilya Çevre Bakanlığı) gemiyi geri çağırması talimatına uyularak geri döndürülmüştür” dedi.

Yiğit açıklamasının devamında, “Umuyoruz ki geminin Türkiyeye gelişine hassasiyet gösteren tüm çevreler aynı hassasiyet ve baskıyı, Basel Konvensiyonu kapsamında gemiyi geri alması gerekmekte olan Brezilya Devletine de göstereceklerdir. Biz Sök Denizcilik olarak yasalar çerçevesinde hareket edip tüm sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz” şeklinde konuştu. DHA

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