Omicron’un BA.2 varyantı yayılıyor: Daha bulaşıcı uyarısı

Omicron'un alt varyantı olarak Ocak ayında çıkan BA.2 varyantına, 40'dan fazla ülkede rastlandığı açıklandı. Varyantın en yoğun görüldüğü ülke olan Danimarka'dan ise korkutan bir açıklama geldi. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Omicron'un BA.2 alt varyantının BA.1 tipinden daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

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Bilim insanları geçtiğimiz haftalarda Omicron varyantının mutasyona uğramış hali olan BA.2’nin 40 ülkede tespit edildiğini açıklamıştı.

Bugün ise Türkiye’de Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, BA.2 varyantı ile ilgili olarak “Türkiye’de ‘Omicron’ pikinden sonra ikinci ‘BA.2’ piki görebiliriz. ‘BA.2’ varyantının gündeme gelmesi, filmi başa saracak. Bu durum, bazı hesapları yeniden yapmamız gerektiğini düşündürüyor” ifadelerinde bulunmuştu.

EN ÇOK VAKA DANİMARKA’DA

Yeni virüs tipi, İngiltere’de yeni yılın ilk on gününde en az 400 kişiye bulaşırken, en çok vaka sayısının Danimarka’da görüldüğü açıklandı.

Yeni alt tipin hızlı yayılması, Omicron varyantından daha bulaşıcı olabileceği ile ilgili endişeleri dile getirirken, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), BA.2’yi “gözlem altındaki bir varyant” olarak sınıflandırdı.

UKHSA yetkilisi Meera Chand, “Bu süreçte çoğalmak ve mutasyona uğramak virüsün doğasında var. Bu bakımdan, pandemi devam ettiği sürece, yeni varyantların ortaya çıkması beklenmelidir” dedi.

‘DAHA BULAŞICI’

Konuyla ilgili BA.2 varyantının en çok rastlandığı ülke olan Danimarka’dan da önemli bir açıklama geldi. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, dün akşam yaptığı açıklamada, Danimarka’da baskın hale gelen Omicron’un BA.2 alt varyantının BA.1 alt varyantından daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

Heunicke bir basın toplantısında, “BA.2 varyantının daha fazla hastalığa neden olduğuna dair bir kanıt yok, ancak daha bulaşıcı olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerinde bulundu.

‘ENDİŞE DUYULMASI KAÇINILMAZ’

Öte yandan, Deutsche Welle’nin haberine göre, Berlin Charité Üniversite Hastanesi’nden Alman virolog Christian Drosten, Alman radyosu Deutschlandfunk’a verdiği röportajda, iki Omicron varyantından birinin Delta ile olası kombinasyonu sonucu, çok daha tehlikeli bir virüsün meydana gelebileceğini vurguladı.

Her iki varyantın en güçlü özelliklerinin bir araya gelebileceğini kaydeden Drosten, “Bu ihtimal zaten daha önce de gündeme gelmişti. Şu anda böyle bir birleşmenin olabileceğinden endişe duymamız kaçınılmaz” uyarısını yaptı.

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