Erdoğan’a İsrail tepkisi: Filistinlileri umursamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta İsrail Başbakanı Yair Lapid'le görüşmesi, Orta Doğu basınında “Erdoğan işgal altında yaşayan Filistinlileri görmezden geldi” yorumuna neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Yair Lapid’i kabul etmesi Orta Doğu basınında tepkilere yol açtı.

New York'taki temaslarını sürdüren Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya gelmiş, böylece 14 yıl sonra ilk kez bir İsrail başbakanı ile görüşmüştü. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da katılmıştı.

‘İSRAİL’İ ELEŞTİRMEKTEN KAÇINDI’

Lübnan'da yayın yapan Hizbullah örgütüne yakın Al Mayadeen televizyonu, görüşmeyle ilgili haberinde Erdoğan'ın Lapid'le görüşerek “işgal altında yaşayan Filistinlileri” görmezden geldiği yorumunu yaptı. Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararına da değinen televizyon, İsrail'in son dönemde Filistinlilere yönelik saldırılarını görmezden gelen Erdoğan ve Lapid'in görüşmede İsrail'in güvenliğini ele aldıklarını aktardı.

Haberde, Erdoğan'ın İsrail'e gitme planından bahsederken İsrail'i eleştirmekten kaçındığı ve “Filistinlilere karşı işlenen suçlara” hiç değinmediği kaydedildi.

İsrail, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği operasyonlarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü, bölgede tansiyon son haftalarda hızla yükseliyor.

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