Pakistan’da hükümet düştü! Imran Khan görevden alındı

Pakistan Başbakanı Imran Khan, mecliste yapılan güven oylaması sonucu görevinden alındı. Khan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada hükümetini devirmek için kurulan komplonun arkasında ABD’nin olduğunu iddia etmişti.

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Pakistan’da bir dönem sona erdi. Hakkında görevden alınması için gensoru önergesi verilen Pakistan Başbakanı Imran Khan, mecliste yapılan güven oylaması sonucu görevinden alındı.

GÖREVDEN ALINAN İLK BAŞBAKAN OLDU

İmran Khan, Pakistan’da güvensizlik oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Pakistan’da hakkında görevden alınması için gensoru önergesi verilen Başbakan Imran Khan güven oylaması öncesi ulusa seslenmişti.

Khan konuşmasında, hükümetini devirmek için bir yabancı komplonun “kanıtını” gösterdiği iddia edilen “tehdit notu”ndan bahsetmişti.

Khan konuşması sırasında dil sürçmesiyle komplonun arkasındaki ülke olarak “Amerika Birleşik Devletleri” adını vermiş, ancak hızla konuşmasına devam ederek, “yabancı bir ülkenin” Pakistan ulusuna karşı bir “tehdit notu” gönderdiğini belirtmişti.

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