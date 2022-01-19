Papua Yeni Gine, ilk Omicron vakasını bildirdi

Papua Yeni Gine'deki yerel yetkililer, ülkenin ilk Omicron vakasını açıklarken vatandaşları sakin olmaya çağırdı.

Sozcu.com.tr

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Yetkililer salı günü, varyantın görüldüğü hastanın aralık ayında Londra ve Hong Kong üzerinden seyahat ettikten sonra Güney Afrika’dan Papua Yeni Gine’ye gelen bir adam olduğunu duyurdu. Hasta, ülkeye vardığında hiçbir semptom göstermeyip test sonucu da negatif çıkmış.

Ulusal pandemi müdahale kontrolörü David Manning, “Adamın seyahat süresi göz önüne alındığında, Omicron suşunu ne zaman ve nerede kaptığı belli değil, ancak üç günlük kuluçka süresi göz önüne alındığında muhtemelen Güney Afrika’dan ayrıldıktan sonra kaptı” dedi.

Aşı olan hasta, şimdi tamamen iyileşti. Manning, “Halkımız için en önemli mesaj panik yaratmak değil, doğru olanı yapmak ve yayılma hızını azaltmak” dedi.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ORANINA SAHİP ÜLKE

Papua Yeni Gine, toplam nüfusun yüzde 3’ünden daha azının aşılandığı, dünyadaki en düşük aşılama oranlarından birine sahip.

Ulusal Kontrol Merkezi’nden alınan son istatistikler, yaklaşık 9 milyonluk bir nüfustan sadece 229.000 kişinin tam olarak aşılandığını gösteriyor. Yaklaşık 290.000 kişi ise en az bir doz aşı almış durumda. Düşük birinci ve ikinci doz oranlarına rağmen, ülke kısa süre önce Covid-19 aşısının destekleyici aşılarının onaylandığını ve kullanılabilir olduğunu duyurdu.

Pandeminin başlangıcından bugüne kadar Papua Yeni Gine’de 36.000’den fazla Covid-19 vakası kaydedildi ve 600’e yakın ölüm gerçekleşti. Bununla birlikte, düşük test oranları ile gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olduğuna inanılıyor.

Ülke, geçen yıl ekim ayında büyük bir Covid-19 vakası artışı yaşadı. Hastane kapasiteleri zorlandı ve morglar taştı, bu da hükümeti toplu cenaze törenleri yapmaya yöneltti. Ülkenin sağlık sistemi uzun süredir ilaç sıkıntısı, finansman sıkıntısı, kötü bir altyapı ve ciddi sağlık çalışanı eksikliği ile boğuşuyor.

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