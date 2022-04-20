Paraşütçü asker, atladıktan sonra uçağa asılı kaldı

Güney Kıbrıs’ta yapılan tatbikat sırasında C-130 nakliye uçağından atlayış yapan komandolardan biri, atladıktan hemen sonra emniyet kemeri ile uçak arasında asılı kaldı. Bir süre havada uçakla birlikte giden askeri arkadaşları yeniden uçağa çekmeyi başardı, korku dolu anlar yaşandı.

Yaşar ANTER

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Güney Kıbrıs'taki Larnaka kenti yakınlarındaki Yunanistan askerlerinin katıldığı tatbikatta C-130 tipi nakliye uçağından atlamak için sıraya giren 40 askerden ilk atlayışı gerçekleştiren özel kuvvetlere ait askerlerden biri, atladıktan hemen sonra emniyet kemeri ve uzantısı uçaktan otomatik olarak açılmayınca uçağa asılı kaldı.

KAMERALARA YANSIDI

Havada bir süre uçak ile hareket eden paraşütçü asker, yaklaşık 4,5 metre aşağıda asılı kalarak uçakla birlikte devam etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Ölümden dönen asker ve askeri kurtaran arkadaşlarının Yunanistan Genel Kurmay Başkanı konstantinos Floros tarafından özel olarak ödüllendirileceği belirtildi.

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