Paris’te “gürültü kamerası” uygulaması başladı

Fransa, büyük şehirlerde yaşanan gürültü kirliliğiyle mücadele için yeni bir sistem geliştirdi. Bugün Paris'in dışındaki bölgelerde uygulanmaya başlanan "gürültü kamerası" sistemi ile aşırı gürültü yapan otomobil ve motosiklet sürücülerine yüzlerce euroluk ceza kesilecek.

Sozcu.com.tr

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Fransa Çevre Bakanı Barbara Pompili, ülkede “gürültü kamerası” uygulamasının başladığını ve bu uygulamanın yakında ülke geneline yayılacağını duyurdu.

Trafikte oluşan gürültü kirliliğini azaltmak için geliştirilen “gürültü kamerası” ile birlikte belli bir desibeli geçen sürücülere 135 euroluk cezaların kesileceği kaydedildi.

Vallee de la Chevreuse bölgesinde uygulanmaya başlanan “gürültü kamerasının” altında bulunan mikrofonlar sebebiyle “denizanası” lakabı takıldı. Pompili, “Paris’te yaşayanların yüzde 87’si gürültü kirliliğine karşı ve araçlardaki egzoz sesine karşı daha sert müdahale edilmesini istiyor. Gürültünün vatandaşlarımız için çok büyük zararı var” dedi.

İlk üç ay boyunca sürücülere ceza verilmeyeceği kaydedilirken, şu anki sınırın 72 desibel olduğu fakat bazı sürücülerin 130 desibele kadar ses çıkardığı belirtildi.

Fransız Öfkeli Motorcular Federasyonu bu konuyla ilgili de bir açıklama yaptı. Motosiklet grubu, “1988’den beri devlet motorculara savaş açtı. Biz de gürültü yapanları kabul etmiyoruz fakat onların sayısı çok az. Paris doğası gereği gürültülü bir kent” açıklamasını yaptı.

Öte yandan diğer motosiklet ve otomobil kurum ve kuruluşları, “Bu gürültü kameraları devletin şoförlerden ve sürücülerden para almanın yeni yolu. Herkes ceza ödeyecek eninde sonunda” açıklamasını yaptı.

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