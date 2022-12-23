Paris’te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Fransa'nın başkenti Paris, silah sesleriyle sarsıldı. Fransız basını, saldırının Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında yaşandığını aktardı.
Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Fransız basını, saldırının Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında yaşandığını aktardı.
Paris polisi, halka bölgeden uzak durma çağrısı yaparak operasyonun sürdüğünü bildirdi. Daha sonra yapılan açıklamadaysa operasyonun sona erdiği duyuruldu.
Bir görgü tanığı, 7-8 el silah sesi duyulduğunu ve sokakta büyük kargaşa yaşandığını söyledi.
Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.
Ayrıntılar geliyor…