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Paris’te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris, silah sesleriyle sarsıldı. Fransız basını, saldırının Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında yaşandığını aktardı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:55 - 23 Aralık 2022 Güncellenme:
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Paris’te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan silahlı saldırıda en az iki kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Fransız basını, saldırının Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında yaşandığını aktardı.

Fransız televizyon kanalı BFM TV, Rue d’Enghien bölgesinde açılan ateş sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişi yaralandığını duyurdu. Polisin 69 yaşındaki silahlı kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Paris polisi, halka bölgeden uzak durma çağrısı yaparak operasyonun sürdüğünü bildirdi. Daha sonra yapılan açıklamadaysa operasyonun sona erdiği duyuruldu.

Bir görgü tanığı, 7-8 el silah sesi duyulduğunu ve sokakta büyük kargaşa yaşandığını söyledi.

Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.

Ayrıntılar geliyor…

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