Polisler bile şaştı: Cinsel içerikli film çekimini bastılar

Tayland'ın turistik bölgelerinden Pattaya'da yerel polis ve göçmen idaresinin ortak operasyonunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Sozcu.com.tr

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En önemli gelir kaynağı turizm olan Tayland’ın uçsuz bucaksız kumsallarıyla ünlü popüler tatil bölgesi Pattaya’da polisin düzenlediği baskın bir cinsel içerikli film çetesini ortaya çıkardı.

Pattaya polisiyle birlikte göçmen idaresinin ortak operasyonunda cinsel içerikli video çekerek bunları paylaşan ve canlı yayınlar yapan bir şebeke yakalandı. Pattaya’nın güneyindeki lüks bir binaya yapılan baskında 6 adam ve kadın yakalandı.

Çetenin çok sayıda akıllı telefonu taşıyan bir düzenek kurarak bunlar sayesinde aynı zamanda farklı platformlarda canlı yayınlanan cinsel içerikli videolar çektiği belirtildi.

Yetkililer pornografik içerik çeken çetenin Çinliler için çalıştığını da açıklarken bu grubun günde 5-6 video çekerek paylaşım yaptığının da tespit edildiğini duyurdu.

Arama izniyle yapılan baskında çekim yapan grubun içeriklerini ise Çinlilerin izlediği aktarıldı. En yaşlısı 35 yaşında olan ve en genci de 20 yaşında olan erkekler gözaltına alınırken, akıllı telefon, kayıt cihazları ve bazı cinsel isteği artırıcı haplara da el konuldu.

Yapılan sorgu sırasında gözaltına alınan adamlar, günde 5-6 video çektiklerini ve video başına kişi başı 1500 baht yani yaklaşık 800 TL kazandıklarını söyledi.

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