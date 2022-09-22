“Politikaya bulaşmayan” Rus influencer’a hapis cezası gündemde

Rusya'nın en popüler influencerlarından biri, Instagram kullandığı için altı yıl hapis cezasıyla karşı karşıya...

Sozcu.com.tr

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19 yaşındaki güzellik ve moda vloggerı Veronika Loginova, hayranlarına Rusya devlet yetkililerinin kendisini “şok edici” altı yıllık bir hapis cezasıyla tehdit ettiğini duyurdu.

Daily Star’ın haberine göre, “aşırılık yanlısı faaliyetler” göstermekle suçlanan Loginova’nın platformda 584 bin takipçisi var.

Rusya, Instagram ve Facebook’u Mart 2022’de “aşırılık yanlısı” olarak tanımlayarak kapatmıştı. Bunun üzerine ülkede, bu platformlara denk düşebilecek alternatifler açıklanmıştı.

“GÜNAYDIN, RUSYA’DA UYANDIN”

Hesabında daha önce hiçbir siyasi içerik paylaşmadığını açıklayan Loginova, takipçilerini uyarmak için harekete geçti.

Loginova, “Bu artık Rusya’daki herkesin başına gelebilir: Her gün savcılar evinize gelebilir.”

“Politikaya hiç girmedim ve şimdi Instagram hesabım olduğu için altı yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayım. Günaydın, Rusya’da uyandın.”

“Böyle şeyler hakkında konuşulmasa da ben yine de konuşacağım. Kendi ülkesine vergi ödeyen, kendi giyim markası olan bir girişimciyim. Akıl sağlığı desteği hakkında yazılar yazan ve blogunda bir kez bile siyasi gündeme değinmemiş biriyim.”

“Yaşıyorsun, güzel resimler yapıyorsun, bir iş kuruyorsun, insanlara yardım ediyorsun, kimseye dokunmuyorsun. Ama Rusya’da yaşıyorsun ve bir milyon blogger arasından sana geliyorlar.”

“Ben şimdi ne yapacağım? Instagram’dan çıkmak mı? Rusya’dan kaçmak mı? Dava açmak mı?” dedi.

Hesabını henüz 15 yaşındayken açan Loginova, takipçilerinin desteğiyle hesabı kullanmaya devam etme sözü verdi.

Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan bir sürecin parçası olan bu yasaklar ülkedeki birçok kişinin hayatını büyük değişimlere zorluyor.

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