Polonya ile İsrail arasında ipler gerildi

Polonya, İsrail'in Varşova Büyükelçisi Yacov Livne'yi Dışişleri Bakanlığına çağıracak.

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Tvn24’te yer alan habere göre, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawe? Jab?onski, dün sosyal medya platformu Twitter’dan yaptığı açıklamada, Livne’nin, İsrailli öğrencilerin Polonya’daki Holokost anıtlarını ziyaret etmesine izin vermeyen Polonya hükûmetini eleştirmesinin ardından, 17 Ekim’de Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.

“POLONYA’YA AYNI STANDARDA GÖRE MUAMELE EDİLMELİDİR”

Polonya’nın gezilerle ilgili tutumunun ağustostan bu yana değişmediğini belirten Jab?onski, “İsrailli grupları yarından itibaren karşılamaya hazırız. Güvenlik kuralları diğer benzer ülkelerdekiyle aynı olmalı, yani silahlı koruma olmamalı. Polonya’ya aynı standarda göre muamele edilmelidir.” ifadesini kullandı.

Polonya basınında çıkan haberlere göre, Livne, Polonya hükumetini bu hafta başlarında Nazi imha kampı Sobibor’daki Holokost anıtlarını ziyaret edecek öğrencilerin gezilerine izin vermediği için eleştirmişti. (AA)

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