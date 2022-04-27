Abone Ol

Polonya’da maden faciası! Ölü sayısı yükseldi

Polonya’da geçtiğimiz hafta cumartesi günü Silezya bölgesindeki Zofiowka Madeni’nde mahsur kalan tüm madencilerin cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Polonya’da maden faciası! Ölü sayısı yükseldi

Polonya'da meydana gelen maden kazalarında can kayıpları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Silezya bölgesindeki Zofiowka Madeni'nde mahsur kalan tüm madencilerin cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.

Yüzeyden 220 metre aşağıda mahsur kalan 10 madenciden 4'ünün cansız bedenine patlamanın olduğu gün, 2'sinin ise dün ulaşılmıştı. Bugün ise geriye kalan 4 madencinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Silezya bölgesindeki bir diğer maden olan Pniowek'teki patlamada yaralı olarak kurtarılan bir madencinin hastanede hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7'ye yükseldiği aktarıldı.

Madenden yaralı olarak kurtulan 20 madencinin ise tedavi altında olduğu ifade edilerek, madende mahsur kalan 7 madenci için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Rusya, Polonya'ya gaz akışını kesiyor İlginizi Çekebilir Rusya, Polonya'ya gaz akışını kesiyor Polonya'da bir haftada ikinci maden kazası: 10 kayıp İlginizi Çekebilir Polonya'da bir haftada ikinci maden kazası: 10 kayıp

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çarşamba Cumartesi maden Polonya Reuters Rusya