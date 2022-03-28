Abone Ol

Polonya’ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede "Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" denildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Polonya’ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Avrupa genelinde corona virüsü önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi.

Polonya’da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.

Konuya ilişkin THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Polonya’da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya’ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur” ifadelerine yer verildi.

Polonya'da Rus işgali endişesi: Binlerce kişi savunma birliklerine katıldı İlginizi Çekebilir Polonya'da Rus işgali endişesi: Binlerce kişi savunma birliklerine katıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Avrupa Corona Covid-19 operasyon Polonya Rusya sosyal medya THY Ukrayna