Portekiz’de sandık çıkış anketi: Sosyalist Parti seçimi önde götürüyor

Portekiz’de yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketine göre, mevcut Başbakan Antonio Costa’nın liderliğindeki Sosyalist Parti seçimi önde götürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Portekiz'de düzenlenen erken genel seçimde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi. Yaklaşık 10 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 19 siyasi partinin katıldığı seçimde siyasi partiler 230 sandalyeli parlamentoda yer almak için yarışıyor.

Sandık çıkış anketleri sonuçlarına göre, mevcut Başbakan Antonio Costa'nın liderliğindeki Sosyalist Parti'nin (PS) seçimleri önde götürdüğü, oyların yüzde 37 ila 42'sini alması ve 106 ila 118 arasında milletvekili çıkarması bekleniyor.

SOSYAL DEMOKRAT PARTİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Ankete göre, Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) ise, oyların yüzde 27 ila 30'unu alması ve 75 ila 85'ine arasında milletvekili çıkarabileceği ifade edildi.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Sosyalist Parti mecliste salt çoğunluk olan 116 sandalyeyi elde edemese de seçimi kazanarak yeni kurulacak koalisyon hükümetine öncülük etme ihtimali büyük görünüyor.

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 50 SEVİYELERİNDE

Hükümet yetkilileri, seçime katılımı artırmak amacıyla karantinada bulunanların da oy vermek için evden çıkabileceğini açıklamış, buna rağmen seçime katılımın yüzde 50 seviyelerinde olduğu bildirildi.

PARLAMENTONUN İNTERNET SİTESİNE SİBER SALDIRI İDDİASI

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Portekiz Parlamentosunun resmi internet sitesine siber saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi. Parlamento yetkilileri ise, söz konusu saldırının araştırıldığını bildirdi.