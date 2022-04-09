Prens Andrew’a milyonlarca TL rüşvet veren eski AKP’linin eşinin davası büyüyor: Yeni detaylar ortaya çıktı

Son dönemde seks ve taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen İngiliz Kraliyet ailesi mensubu Prens Andrew ile ilgili iddiaların arkası kesilmiyor. Eski AKP'li ve FETÖ'den tutuklanan İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen'in Prens Andrew'a "pasaport desteği" vermesi için 750 bin pound (yaklaşık 14 milyon TL) ödemesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde seks ve taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen İngiliz Kraliyet ailesi mensubu Prens Andrew ile ilgili iddiaların arkası kesilmiyor. Son olarak, Eski AKP’li ve FETÖ’den tutuklanan İlhan İşbilen’in eşi Nebahat İşbilen’in Prens Andrew’a “pasaport desteği” vermesi için 750 bin pound (yaklaşık 14 milyon TL) verdiği ortaya çıkmış, skandal uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

İngiltere’yi sarsan rüşvet skandalıyla ilgili mahkeme belgeleri ortaya çıktı. Belgelere göre, İşbilen’in Türk iş insanı Selman Türk aracılığıyla Prens Andrew’in eski eşi Sarah Farguson’a da para yatırdığı ortaya çıktı. York Düşesi Ferguson’a 225 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon 320 bin tL) ödendiği belirlendi.

Nebahat İşbilen, Türk’ü parasını suistimal etmekle suçlayarak Yüksek Mahkeme’de dava açarken, hakkında yapılan tüm suçlamaları da reddetti. Ödemenin detayları, hukuk firması Peters ve Peters tarafından, varlıklarını kimin aldığına dair iddiasını revize ettiği mahkeme belgelerinde açıklandı.

Mahkeme belgelerinde ayrıca, Alphabet Capital isimli bir işletme aracılığıyla Ferguson’a 20 bin sterlin ödendiği de ortaya çıktı. Raporlarda, Selman Türk’ün taksitle ödemeyi kabul etmediği ve tutarı tam olarak istediği de belirtildi.

Seks tarikatı davasında yargılanırken hapishanede intihar eden ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein’le dostluğu ve hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle kraliyet unvanlarını kaybeden Prens Andrew’in eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Selman Türk’ten 1 milyon sterlinden fazla para aldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Türk’ün prensin yanı sıra eski eşine 250 bin sterlin, kızına da “düğün hediyesi olarak” 25 bin sterlin ödediği ortaya çıkmıştı.

Sarah Ferguson’un sözcüsü ise iddiaları reddederken, düşesin bu durumdan tamamen habersiz olduğunu açıkladı.

Selman Türk’ün, Prens Andrew’a 350 bin sterlin, Ferguson’a 225 bin sterlin, Prenses Eugenie’ye 25 bin sterlin ödediği ve Prenses Beatrice’in düğünü için 750 bin sterlinlik bir ‘hediye’ aldığı iddia edilmişti. Prens Andrew’un ise 750 bin sterlini geri ödediği belirtilmişti.

İlginizi Çekebilir Eski AKP'li vekilin eşinin İngiliz Prensi'ne verdiği rüşvet krizi büyüyor: Aldığı ödül gündem oldu

İlginizi Çekebilir Prens Andrew, Nebahat İşbilen'in rüşveti için bankacılara 'Sarayı arayın' demiş

İlginizi Çekebilir Yıllar sonra ortaya çıktı... Prens Charles çocuk tacizcisinden yardım istemiş