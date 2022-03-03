Putin: Askerlerimiz kendini feda ediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı. Putin, "Operasyonlarımız devam ediyor, askerlerimiz kendini feda ediyor. Neonazilere karşı savaşıyoruz" dedi.
Putin’in açıklamalarından satır başları:
* Rusya’da 300’den fazla etnik grup var. Bu ülkede olmaktan gurur duyuyorum ancak biz tek bir halkız. Ruslar ve Ukraynalılar da tek bir halk.
* Operasyonlarımız devam ediyor, askerlerimiz kendini feda ediyor. Neonazilere karşı savaşıyoruz.
* Biz sivillerin geçişi için güvenli koridor açıyoruz ama sivilleri canlı kalkan yapıyorlar.
* Yüzlerce insanı esir alıyorlar, buna üniversite öğrencileri de dahil. Harkov’da 3 binden fazla Hindistanlı öğrenci mahsur kaldı.
* Bu naziler Çinli öğrencilere karşı da ateş açtılar. Bunlar tahliye için hareket geçmiş öğrencilerdi. Esir alınmış durumdalar. Polonya’ya gitmeleri isteniyor.
* Ukrayna’da askerlerimiz Rusya için savaşıyorlar. Bizim sınırlarımızda bir tehdit olmasın diye savaşıyorlar. Biz her zaman hayatını kaybeden askerlerimizi hatırlıyor olacağız. Bu özel hareket planlarımıza göre devam ediyor. Tespit ettiğimiz hedeflere ulaşıldı.