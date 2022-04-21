Putin emri verdi: ‘Fransa’yı yok edebilecek’ güçteki Şeytan füzeleri test edildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla NATO'nun Şeytan II ismini verdiği nükleer kapasiteli füzeler test edildi. 18 bin kilometre uzaklıkta bir hedefi vurabilme özelliğine sahip nükleer kapasiteli "Şeytan II" füzeler için Putin 'yenilmez' ifadelerinde bulunmuştu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 57’nci gününde tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya Savunma Bakanlığı, Şeytan 2 füzelerinin ilk fırlatma testini gerçekleştirdi.

Batı’ya gözdağı niteliğindeki bu denemenin Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden Rusya’nın Kamçatka Adası’ndaki belirlenen hedefe ateşlenerek gerçekleştirdiği aktarıldı.

18 bin kilometre uzaklıkta bir hedefi vurabilme özelliğine sahip nükleer kapasiteli “Şeytan II” füzelerinin dünyanın en uzun menzilli kıtalararası balistik füzesi olduğu da öne sürülüyor.

‘FRANSA’YI YOK EDEBİLECEK GÜCE SAHİP’

Putin, fırlatmayı Rusya ordusu için ‘çok büyük ve önemli bir olay’ olarak nitelendirirken, silahın tüm modern savunma sistemlerinin üstesinden gelebileceğini iddia etti.

Şeytan II füzelerinin Fransa büyüklüğünde bir alanı yok edebilecek güce sahip olduğu da iddia edildi. Yaklaşık 208 ton ağırlığındaki füzeler, ilk kez 2017 yılında test edilmişti. Ancak dün gerçekleştirilen fırlatma ilk ‘tam ölçekli fırlatma’ olarak nitelendiriliyor.

Ruslar, Şeytan II’yi RS-28 Sarmat olarak adlandırıyor. NATO müttefikleri ve Batı’da ise füzeler ‘Şeytan’ olarak biliniyor. R-36’nın yerini almak üzere tasarlanan füzelerin ses Rusya’nın ilk hipersonik füzesi olan Avangard’ı fırlatabileceği de açıklandı.

‘YENİLMEZ’ OLARAK TANIMLAMIŞTI

Putin daha önce silahı ‘yenilmez’ olarak tanımlamıştı. Orijinal Sovyet dönemi Şeytan füzesi 1970’lerden beri hizmetteyken, ‘Şeytan II’nin 2000’lerin başından beri geliştirildiği söyleniyor.

Moskova’nın stratejik füze kuvvetlerinin başkanı Albay General Sergey Karakayev, hipersonik silahlar geliştirmeye devam etme sözü verdi.

Putin ise konuyla ilgili düzenlenen toplantıda balistik füzeyle ilgili, “Sarmat kıtalararası balistik füzesinin başarıyla fırlatılmasından dolayı sizi tebrik ediyorum. Bu Rus ordusunun gelişiminde önemli bir olaydır. Bu füze en yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip ve tüm modern füzesavar savunma araçlarının üstesinden gelebiliyor. Dünyada benzerleri yok ve uzun bir süre olmayacak. Bu gerçekten eşsiz silah ve silahlı kuvvetlerimizin muharebe potansiyelini güçlendirecek. Rusya’nın dış tehditlere karşı güvenliğini temin edecek ve bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek” dedi.

Füze testi ile ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı ise, füzenin Kamçatka Adası’ndaki Kura Eğitim Sahası’nda belirlenen hedefin tam isabet ile vurduğunu aktararak, “Sarmat, ülkemizin stratejik nükleer kuvvetlerinin savaş gücünü önemli ölçüde artıracak, dünyadaki en uzun menzilli hedefleri imha eden en güçlü füzedir” dedi.

ABD’DEN AÇIKLAMA

Rusya’nın Sarmat adlı kıtalararası balistik füzeyi test etmesinin ardından ABD tarafından açıklama geldi. İki ABD’li yetkili basına verdikleri demeçte, Rusya'nın kıtalararası balistik füze denemesinin önceden planlandığını belirterek, ABD’nin uluslararası anlaşmalar dahilinde füze denemesi hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

ABD’nin füzeyi takip ettiğini ve endişelenmediğini aktaran yetkililer, ABD'nin bu füzenin henüz Rus envanterinde operasyonel olmadığını değerlendirdiğini ifade etti.

Hem Rusya hem de ABD, mevcut bir uluslararası anlaşma uyarınca herhangi bir olaydan kaçınmak için diğer ülkeleri testlerden haberdar ediyor.

‘TEHDİT OLARAK GÖRMÜYORUZ’

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, “Bu tür testler rutin ve sürpriz değildir” ifadelerini kullanarak, söz konusu füze testinin ABD veya müttefikleri için bir tehdit olarak görmediğini açıkladı.

Kirby, ABD Savunma Bakanlığının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yasa dışı ve sebepsiz saldırganlığına odaklanmaya devam ettiğini aktardı.

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