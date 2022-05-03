Putin imzayı attı: Ekonomik misilleme

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Kremlin'den yeni bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Kremlin’den yeni bir açıklama geldi.

Uluslararası haber ajanslarının “son dakika gelişmesi” ibaresiyle paylaştığı açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “bazı ülkelere” karşı ekonomik misilleme için harekete geçtiği belirtildi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, “Putin, bazı ülkelerin düşmanca hareketlerine karşı ekonomik misilleme hamlesine imza attı” denildi.

Yabancı ülkelerin yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşlara karşı da yaptırımların uygulanacağı belirtilirken yaptırım uygulanan kişi ve ülkelere malzeme ve ham madde satışının yasaklanacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, Rus hükümetinin yaptırım uygulanacak kişi ve kuruluşların listesini 10 gün içinde ilan edeceği belirtildi.