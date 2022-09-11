Putin, Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu ele aldı.

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron, Fransa tarafının inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali’nin güvenliğini sağlamaya odaklanarak Ukrayna’daki durum hakkında ayrıntılı ve açık bir şekilde yapılan görüşmede, Rus tarafı “Ukrayna’nın radyoaktif atık depolama tesisi de dahil olmak üzere santrale yönelik düzenli olarak saldırılarına” dikkat çekti.

PUTİN, RUSYA’NIN ALDIĞI ÖNLEMLERİNİ AKTARDI

Putin, santralin fiziksel olarak korunmasını sağlamak için Rus tarafının aldığı önlemler hakkında bilgi verirken, santralin bombalanmasının bir an önce durdurulması için Kiev yetkililerini etkileme gereğini vurguladı.

Görüşmede Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) katılımıyla santral çevresindeki durumla ilgili siyasi olmayan etkileşim için karşılıklı olarak hazır olunduğu ifade edildi.

Ayrıca Putin, Ukrayna güçlerinin Batılı ülkelerce sağlanan silahları kullanarak Donbas’ta şehirlerin sivil altyapısını yoğun bir şekilde bombalamaya devam ettiğini ve bunun sonucunda sivillerin zarar gördüğünü vurguladı.

KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ DE TARTIŞILDI

Küresel gıda güvenliği sorunlarının tartışıldığı görüşmede, Karadeniz limanlarından ihraç edilen tahılın öncelikle gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına yönlendirilmesi gerektiği görüşü teyit edildi.

Bu amaçla, Avrupa Komisyonu’nun Rus tarım ürünlerinin ve gübrelerinin Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika pazarlarına arzının önünde engel oluşturmamasının son derece önemli olduğu belirtildi.

Görüşmede ayrıca gündeme getirilen konularda diyaloğun sürdürülmesi kararlaştırıldı. (AA)

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