Putin: Mariupol’de kontrol sağlandı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Mariupol kentinin kontrolünün Rus birliklere geçtiği açıklandı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 57’nci gününde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mariupol’de kontrolü ele geçirdiklerini açıkladı.

Putin, teslim olan tüm Ukraynalı askerlerin can güvenliğinin sağlanacağını ve saygılı bir muamele göreceklerini açıkladı. Kentte Ukraynalı askerlerin bulunduğu fabrikaya baskın yapılmayacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azovstal çelik fabrikasında bulunan 1478 Ukraynalı asker teslim oldu, hala 2 bin asker bölgede bulunuyor.” ifadeleri kullanıldı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Putin'le yaptığı görüşmede 142.711 sivili Mariupol kentinden tahliye ettiklerini ve ordunun Azovstal fabrikasını 3-4 günde ele geçirebileceğini söyledi.

Rusya’nın 2. Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı kazanılan zaferin yıldönümü olan 9 Mayıs’a kadar Ukrayna’da bir askeri başarı kazanmayı hedeflediği haberleri daha önce de basına yansımıştı. Rusya’nın Mariupol’de kontrolü ele geçirmesinin, müzakere masasında da elini güçlendirmesi bekleniyor.

Moskova yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov da yaptığı açıklamada kentin bugün öğlen saatlerinde düşeceğini iddia etmişti.

RUSYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Savaştan önce 400 binden fazla kişinin yaşadığı liman kenti, sanayi ve tarım açısından önemli bir nokta. Ayrıca Ukrayna işgalinde Rusya için büyük stratejik öneme sahip. Rusya kenti ele geçirirse hem Azak Denizi’nde tam kontrol sağlayacak hem de 2014’te ilhak ettiği Kırım ile doğuda Moskova destekli ayrılıkçı güçlerin büyük oranda kontrol ettiği Donbas’ı birbirine bağlayacak.

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