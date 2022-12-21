Putin: Ordumuzu geliştirmek için tüm kaynaklarımızı kullanacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi beklenirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yaklaşık 10 aydır süren savaşla ilgili komutanlarla düzenlediği toplantıda, NATO’nun neredeyse tüm imkanlarının Rusya’ya karşı Ukrayna'ya destek için kullandığını söyleyerek “Rusya askeri potansiyelini artıracak. Bunun için gereken tüm kaynakları kullanacağız” dedi

Rus ordusunun Suriye’deki savaşta kazandığı tecrübeye attıfta bulunan Putin, “Bu askeri tecrübe kullanılmalı. Nükleer kuvvetlerin hazırlığını geliştirmeye devam edeceğiz. Stratejik güçlerimizi modern silahlarla donatacağız. Ukrayna'daki tüm planlarımızı yerine getireceğiz” diye konuştu.

Toplantıda açıklamalar yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, ülkede eylülde ilan edilen kısmi seferberlik sırasında bazı zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti. Batı'nın savaşı uzatmak için elinden geleni yaptığını ve Ukrayna'ya büyük para akıttığını kaydeden Şoygu, “Buna karşın Ukrayna'nın askeri kapasitesini yok ediyoruz” dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün savaşın başından bu yana ilk yurt dışı gezisi kapsamında bugün ABD’ye gidiyor. Zelenskiy, Başkan Joe Biden ve Kongre yetkilileriyle Ukrayna'ya yönelik silah yardımını görüşecek.