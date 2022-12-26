Putin: Tehditler her yıl daha da arttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasında güvenlik ve istikrar konularındaki işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, “Maalesef başta dışarıdan olmak üzere bu alanlardaki zorluk ve tehditler her yıl daha da artıyor.” dedi.

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Putin, St. Petersburg'da BDT ülkelerinin devlet başkanlarının katıldığı geleneksel gayriresmi toplantıda konuştu.

BDT nezdinde işbirliğini artırmanın üye ülkelerin çıkarına olduğunu söyleyen Putin, “BDT'de işbirliğini derinleştirmenin halklarımızın çıkarına olduğuna, sosyo-ekonomik kalkınma sorunlarının daha etkin şekilde çözülmesine yardımcı olacağına ve bölgesel istikrar ve güvenliği güçlendireceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

“TEHDİTLER HER YIL ARTIYOR”

Putin, BDT ülkeleri arasında güvenlik ve istikrar konusundaki işbirliğinin önemine dikkati çekerek, “BDT ülkeleri arasındaki ana işbirliği alanlarından birisi de ortak Avrasya bölgemizde güvenlik ve istikrarı korumaktır. Maalesef başta dışarıdan olmak üzere bu alanlardaki zorluk ve tehditler her yıl daha da artıyor ancak önemli olan işbirliğine hazır olmamızdır.” diye konuştu.

“100 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK”

Rusya ile BDT ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2022’nin 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 artarak 81,5 milyar dolara çıktığını anlatan Putin, söz konusu hacmin yıl sonu itibarıyla 100 milyar dolara ulaşacağı umudunu paylaştı. (AA)

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