Putin’den savaşla ilgili yeni hamle… Kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seferberlik görevinden kaçanlara yönelik hapis cezasının artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Öte yandan Rus ordusunda lojistikten sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov görevden alındı.

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Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya’daki askeri ceza kanununda bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

CEZA 10 YILA ÇIKARILDI

Kararnameyle, seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Putin tarafından imzalanan bir başka kararnameyle de Rus ordusunda 1 yıldan fazla sözleşmeli görev yapan yabancı ülke vatandaşlarının Rus vatandaşlığı alma süreçleri kolaylaştırıldı.

Söz konusu yasa tasarıları, geçen hafta Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve ardından Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.

GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Rus ordusunda lojistikten sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov görevden alındı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bulgakov'un başka bir göreve atanması nedeniyle Rusya Savunma Bakan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

Açıklamada, Bulgakov'un yerine Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev'in atandığı belirtildi. AA

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