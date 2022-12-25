Putin’den müzakere açıklamasına Ukrayna’dan sert yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Müzakereye hazırız" sözleri uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Ukrayna yönetimi Putin'in sözlerine sert yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’tan beri savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında dikkat çekici açıklamalar arka arkaya geliyor…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya’nın müzakereye hazır olduğunu ancak Ukrayna’nın reddettiğini ifade ederek, “Kabul edilebilir çözümler konusunda taraflarla müzakere etmeye hazırız, ancak bu onlara kalmış. Müzakere etmeyi reddeden biz değiliz, onlar. Doğru yönde hareket ettiğimize, ulusal çıkarlarımızı, vatandaşlarımızın, halkımızın çıkarlarını savunduğumuza inanıyorum. Vatandaşlarımızı korumaktan başka çaremiz yok” dedi.

Putin’in bu sözlerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Mihaylo Podolyak’tan yanıt gecikmedi.

“PUTİN GERÇEKLERE DÖNÜŞ YAPMALI”

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin’in sözlerine yanıt verdi. Podolyak, “Putin’in gerçeklere dönüş yapması gerekiyor. Birincisi, Rusya tek başına Ukrayna’ya saldırdı ve vatandaşlarımızı öldürüyor. Başka ülkeler, motifler, jeopolitik yok. İkincisi, Rusya müzakere istemiyor ve sorumluluktan kaçmaya çalışıyor” dedi.

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