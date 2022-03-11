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Putin, Antalya’daki üçlü zirveyi değerlendirdi: Pozitif ivme var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu... Dün Antalya'da gerçekleşen müzakerelerden sonuç çıkmamasına rağmen "pozitif bir ivmelenme" olduğunu dile getiren Putin, Rusya'ya geçmişte de uygulanan yaptırımların ise kendilerini güçlendirdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:34 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
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Putin, Antalya’daki üçlü zirveyi değerlendirdi: Pozitif ivme var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Alexander Lukaşenko ile yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu…

Dün Antalya’da gerçekleşen ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un da Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte katıldığı üçlü formattaki zirveyi değerlendiren Putin iki ülke arasında pozitif bir ivmelenme olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı 16 gündür işgal ettiği bir dönemde konuşan Putin, “Bizim taraftan müzakereye katılanlar pozitif yönde bir ivmelenme olduğunu söyledi” dedi. Fakat Putin, bu pozitif hareketlenmenin detayları ile ilgili bir bilgi vermedi.

Taraflar arasında görüşmelerin günlük olarak devam ettiğini söylerken, son gelişmeleri Belarus lideri Lukaşenko ile görüşeceğini dile getirdi.

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