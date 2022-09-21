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Putin’e soğuk duş: Çin’den çok sert açıklama

Rusya'nın 24 Şubat'ta başladığı Ukrayna işgalinde bugün kritik bir dönemeçten geçiliyor... Rusya lideri Putin'in kısmi seferberlik kararı sonrasında, Moskova'nın en güvendiği müttefiklerinden olan Çin'den çok sert bir uyarı geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:16 - 21 Eylül 2022 Güncellenme:
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Putin’e soğuk duş: Çin’den çok sert açıklama

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Çin’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, tarafların diyalog çerçevesince bir çözüme ulaşılması gerektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sabah saatlerinde kısmi seferberlik çağrısı yapmış ve Batı ülkeleri bunu “nükleer tehdit” olarak algılamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği basın toplantısında Çin’in Ukrayna’da yaşananlarda duruşunun net olduğunu da dile getirdi.

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP de “son dakika açıklaması” olarak Çinli yetkililerin açıklamalarına yer verdi. Haberde, “Putin’in Ukrayna konusundaki açıklamalarından sonra Çin, diyalog araıclığıyla ateşkes çağrısı yaptı” ifadeleri kullanıldı.

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