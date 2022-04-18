Putin’i öfkelendiren fotoğraf: “Moskova” böyle batmış

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken önceki gün Odessa açıklarında Ukrayna'nın vurduğu Rus amiral gemisi "Moskva"nın (Türkçesi: Moskova) yarı batmış halde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 50 günü aşkın bir süredir devam ederken, geçen hafta Ukrayna’nın Odessa açıklarında vurduğu amiral gemisi Moskva’nın fotoğrafları ortaya çıktı… Batı medyası tarafından “Putin’e büyük darbe” olarak yorumlanan Moskva’nın hasar görmesi sonrasında bölgedeki dört savaş gemisinin de Odessa yakınlarından uzaklaştırıldığı belirtildi.

Fakat Moskva’nın son görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraflarda geminin arka tarafından duman çıktığı ve deniz seviyesine kadar indiği görülürken, helikopter iniş alanının da açık olduğu ve fotoğraf çekilmeden önce bir hava aracının gemiyi terk ettiği tahmin ediliyor.

Gemideki filikaların da suya indirilmiş olduğu görülürken bu kare çekilmeden önce gemideki mürettebatın da tahliye edildiği yorumları yapıldı.

Öte yandan geminin yan taraflarındaki farklı noktalarda hasarlar meydana gelirken, ilk yardım ve kurtarma gemilerinin de tazyikli su ile Moskva’daki alevlere müdahale ettiği görülüyor. İngiliz medyasında yayınlanan fotoğraflarda geminin orijinal olduğu iddia edilirken Moskova yönetiminden bu konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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