‘Putin’in birlikleri, Ukraynalıları kendi ülkelerine karşı savaşmaya zorluyor’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali boyunca en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Mariupol'de belediye başkanının danışmanı Petro Andryuşenko, yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre, Rus birlikleri, Mariupol'de kalan Ukraynalıları kendi ülkeleri için savaşmaya zorlayacak. Bunun için kente giriş çıkışların da kapatılacağı öne sürüldü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 52’nci gününde devam ederken, ağır Rus bombardımanına maruz kalan Mariupol’de durum günden güne kötüleşiyor.

Şehrin belediye başkanının danışmanı Petro Andryuşenko, Rus birliklerin Mariupol’e giriş çıkışları durdurduğunu ve burada kalan Ukraynalıların peşine düştüğünü öne sürdü. Andryuşenko, Rus birliklerin Ukraynalı erkekler arasından seçim yaptığını, güvenilmez bulduklarını ‘tecrit ederken’ diğerlerinin de Rus ordusuna katılmaya zorlanacağını iddia etti.

Belediye Başkanının danışmanı Telegram’dan yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin hangi şehir sakinlerinin hala onlar için yararlı olabileceğini belirlemek için filtreleme kampları ve kontrol noktaları kurduğunu öne sürdü. Ukraynalı erkeklerin ‘sorgulama ve vücut muaynesi’ne tabi tutulduğunu iddia etti.

“PAZARTESİ GÜNÜ GİRİŞ/ÇIKIŞLAR DURACAK”

Andryuşenko ayrıca Kremlin’in kuşatma altındaki liman kenti Mariupol’ün 18 Nisan’dan itibaren giriş çıkışlara kapatmayı planladığını öne sürdü.

Uluslararası kamuoyunda Mariupol’un yakında tam Rus kontrolü altına girebileceğine dair korkular arttı. Ukrayna’dan dün yapılan resmi açıklamada, kentin devasa çelik fabrikaları ve limanı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığı için hala şehrin kuşatmasını kırmaya çalıştığını söyledi.

Kentte işgalin başından bu yana 20 binden fazla sivilin öldüğü düşünülürken, Rus işgalinden önce 400 bin kişiye ev sahipliği yapan şehir harabeye döndü.

‘BÖLGEDEKİ TÜM ERKEKLERİ İNCELEYECEKLER’

Ukrayna’nın güneydoğusundaki Azak Denizi kıyısındaki Mariupol, yedi hafta süren savaşın en kötü çatışmasını gördü. Rusya’nın işgalinden önce 400.000 kişiye ev sahipliği yapan şehir, Rus bombardımanıyla enkaz haline geldi.

Andryuşenko Telegram’dan, “İşgalciler şehrin Pazartesi gününden itibaren herkese giriş / çıkışa kapatılacağının yanı sıra, bir hafta boyunca ilçelerde dolaşma yasağı olacağını da duyuruyor” dedi. ‘Şu anda erkeklerin bölgedeki tüm erkekleri inceleyecekler.” dedi.

Belediye başkanının danışmanı, kentteki bazı kişilerin Rus birliklerine sevk edilmesinin planlandığını belirtirken, bazılarının enkaz temizlemek için gönderildiğini en güvenilmez bulduklarının da tecrit edildiğini öne sürdü. Andryuşenko ‘Bütün faktörler göz önüne alındığında, işgalciler şehre sadece kadın ve erkekleri ihtiyaçları karşılamak için bırakacaklar. dedi.

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