‘Putin’in gizemli yatı’ Şehrazat yine gündemde

Rusya lider Vladimir Putin’e ait olduğu iddia edilen ve İtalya hükümetinin mayısta el koyduğu lüks yat Şehrazat’ın gizemiyle ilgili tartışmalar dinmiyor. Bazı kaynaklara göre Putin’e yakın oligarklar, 700 milyon dolarlık yatı Rus lidere yeni yıl hediyesi olarak aldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen lüks yat Şehrazat'la ilgili tartışmalar sürüyor.

İtalya hükümeti, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında mayıs ayında Carara kenti limanında demirli yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki lüks yata el koymuştu.

Daha önce birçok kez Bodrum'a da gelen mega yat, motor yatların uzunluk sıralamasına göre dünyada 14'üncü sırada yer alıyor. Putin ve 39 yaşındaki sevgilisi Alina Kabayeva tarafından kullanıldığı iddia edilen 140 metrelik lüks yat, iki helikopter pisti, yüzme platformu, spa, güzellik salonu, güvertede jakuzi gibi çeşitli lüksleri barındırıyor.

‘OLİGARKLARIN YENİ YIL HEDİYESİ’

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin grubu, Mart ayında söz konusu yatın Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğuna dair kanıtların bulunduğu belirtilen bir rapor yayınlamış, Kremlin'den ise iddiaya dair bir açıklama gelmemişti.

İngiliz Daily Star gazetesi, Putin'in bu “uçan saraya” nasıl sahip olduğunun hâlâ bilinmediğini ancak bazı iddialar olduğunu yazdı. Haberde, bazı kaynaklara göre Putin'e yakın oligarkların, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı 2014’te ilhak etmesinin ardından birleşerek lüks yatı Rus lidere hediye ettiği belirtildi.

Rus oligark Gennadi Timçenko'nun da yatı yeni ııl hediyesi olarak Putin'e hediye etme planına öncülük ettiği öne sürülüyor. Rus yayın organı Dossier Centre'a göre, yatın yapımı için beş ayrı offshore hesabından toplam 583 milyon euro gönderildi.

Yatın resmi belgelerde sahibi olarak görülen eski KGB ajanı ve Rus enerji devi Rosneft'in eski başkanı Eduard Khudainatov'un da Putin'in yatla ilişkisini gizlediği iddia ediliyor. Geminin İngiliz kaptanı Guy Bennett-Pierce ise Putin'i daha önce yatta hiç görmediğini söylemişti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımları sertleştirmesiyle birçok Rus oligark ve Putin’e yakın isimler, mal varlıklarını kaçırmak için harekete geçmiş, birçok yat da Türkiye'ye demir atmıştı.

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