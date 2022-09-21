Putin’in kısmi seferberlik çağrısına tepki yağıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın kısmi seferberlik emrini "çaresizlik eylemi" olarak nitelendirdi. Avustralya ve Finlandiya da, Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesine ve Ukrayna’nın 4 bölgesinde bağımsızlığa ilişkin referanduma gidilmesi karına tepki gösterdi.

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Almanya Başbakanı Scholz, New York’ta yaptığı açıklamada, “Rus hükümetinin son kararları bir çaresizlik eylemidir. Rusya, bu suç savaşını kazanamaz.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in alınan son kararla işleri daha da kötüleştirdiğini savunan Scholz, “Başından beri durumu, Ukraynalıların direnişini ve direnme iradesini, aynı zamanda Ukrayna’nın dostlarının birliğini ve kararlılığını tamamen hafife aldı.” ifadesini kullandı.

Scholz, ilan edilen sözde referandumların dünya toplumu tarafından da asla kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, “Bu nedenle Rusya, gerçekte yapmak istediği şey için yani komşusunun topraklarının bir kısmını zorla ele geçirmek için hiçbir gerekçe sunamaz. Bu, asla kabul edilemez. İçinde yaşadığımız dünyada hukuk güçten üstün olmalıdır ve güç hukuktan daha güçlü olamaz.” değerlendirmesinde bulundu.

“ASKERİ VE SİYASİ ZAYIFLIĞIN BİR İŞARETİ”

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise Rus yönetimince emredilen kısmi seferberliği sert bir dille eleştirerek, “Putin’in kısmi seferberlik kararı, tıpkı işgal altındaki topraklarda ilan edilen sözde referandumlar gibi askeri ve siyasi zayıflığın bir işaretidir.” dedi.

Putin’in binlerce genci savaşta anlamsız bir ölüme gönderdiğini vurgulayarak, “Ancak Rusya kendini kandırmamalıdır. Ukrayna’nın cesur savunma mücadelesine olan desteğimizi zayıflatmayacağız.” diye konuştu.

AVUSTRALYA’DAN TEPKİ

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanına ilişkin, “Avustralya, Devlet Başkanı Putin'in emrindeki ‘bütün araçları’ kullanma tehdidini kınıyor. Rusya'nın toprak bütünlüğünü savunduğu iddiaları asılsızdır.” ifadesini kullandı.

Wong, “Rusya'nın derhal Ukrayna'dan çekilmesi” ve “Ukrayna'ya yönelik yasa ve ahlak dışı saldırganlığına son vermesi” gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki, Donetsk ile Luhansk'ta ve Rusya'nın kontrolündeki Herson ve Zaporijya'da bağımsızlıkla ilgili referandum kararı alınmasına ilişkin de Wong, Rusya'nın “işgal altındaki Ukrayna topraklarında düzmece referandumlar planlamaya devam ettiğini” ve söz konusu referandumların “gayrimeşru ve geçersiz” olduğunu kaydetti.

Wong, “(Referandumlar), Rusya'nın Ukrayna topraklarından sözde edinimlerinin hiçbirine yasal bir temel oluşturmayacak ve uluslararası toplum tarafından tanınmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

FİNLANDİYA GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, düzenlediği basın toplantısında, Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası, sınırdaki hareketliliği yakından takip ettiklerini, durumun “stabil ve sakin” olduğunu belirtti. Kaikkonen, “Savunma kuvvetlerimiz iyi hazırlandılar ve durum yakından izleniyor.” dedi.

Ukrayna'nın uzun bir süre daha yardıma ihtiyaç duyacağını ve Finlandiya'nın Ukrayna'ya silah sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Kaikkonen, “Avrupa Birliği (AB) içinde gelecekte de Ukrayna'ya destek göstermek için güçlü bir irade olduğunu” söyledi.

Kaikkonen, Putin'in kısmi seferberlik ilanının “sürpriz olmadığını” kaydederek, bu kararın Rusya'nın Ukrayna'daki emellerine ulaşmada zorluk yaşadığını gösterdiği yorumunu yaptı.

SIRBİSTAN: PUTİN’İN BLÖF YAPTIĞINA İNANMIYORUM

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dünya liderlerini bir araya getiren en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul Görüşmeleri’ne katılmak üzere bulunduğu New York’ta Newsmax kanalına mülakat verdi.

Kosova meselesinde diyalog sürecinin devam etmesi için çaba harcadıklarını belirten Vucic, “Umuyorum karşı tarafın da anlayışıyla bir çözüme ulaşırız. Uzlaşmacı bir çözüm, bugün gördüğümüz silahlı çatışmalardan her zaman daha iyidir.” ifadelerini kullandı.

Vucic, Rusya ve Ukrayna ile her zaman iyi ilişkileri olduğuna işaret ederek, “Dünyadaki ülkelerin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ukrayna’daki savaşı, en başından beri kınadık ama aynı zamanda başka meselelere ilişkin Rusya’ya karşı farklı bir tutumuz var.” değerlendirmesinde bulundu.

Putin’in “kısmi seferberlik” kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Vucic, “Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak barışın üstün geleceğini ve herkesin uzlaşmacı çözüm için en iyisini yapacağını düşünüyorum. Putin ile birçok kez görüştüm ve blöf yaptığına inanmıyorum.” diye konuştu.

PUTİN’İN KISMİ SEFERBERLİK İLAN ETTİĞİ AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı, devlet kanallarından yayınlanan ulusal sesleniş konuşmasında, kısmi seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı.

Putin, “Ülkemizi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak, vatandaşlarımızı ve özgürleştirilmiş bölgelerdeki insanları korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığının kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik tekliflerini desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım.” ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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