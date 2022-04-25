Putin’in Paskalya ayininde çekilen bu görüntüleri gündem oldu…

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in son görüntüleri hakkındaki hastalık iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya ayini sırasında çekilen görüntüleri gündem oldu. Video kısa sürede paylaşım rekorları kırarken, Putin'in sağlığıyla ilgili iddialar yeniden ortaya atıldı.

Görüntülerde, 69 yaşındaki Putin, Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’nde şehrin belediye başkanı Sergei Sobyanin’in yanında durmakta zorlanırken, sürekli dudaklarını ısırması ve yalaması da gündem oldu.

İngiliz basını, Putin’in ‘gergin’ göründüğünü ve dikkatinin dağınık olduğunu öne sürerken, görüntüleri de manşete taşıdı.

‘UKRAYNA’DAKİ BAŞARISIZLIKTAN DOLAYI…’

Ayin sırasında çekilen görüntülerde, Putin’in sürekli kıpırdandığı ve rahatsız davrandığı görülüyor. İngiliz basını, Putin’in gerginliğinin ardında ise Ukrayna’daki başarısızlığı olduğunu öne sürdü.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Putin’in sürekli dudaklarını yalamasına dikkat çekerken, hakkındaki Parkinson hastalığı iddiasını yeniden gündeme taşıdı.

Hafta sonu da Kremlin tarafından paylaşılan görüntülerde, Putin’in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı toplantı sırasında sürekli olarak sağ eliyle masayı tuttuğu görülmüş, bu görüntüler hakkında hastalık iddialarını yeniden gündeme taşımıştı.

Bugün ortaya çıkan Paskalya ayini görüntüleri de iddiaları yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, Putin’in eylemlerinin, titreme, yavaş hareket ve sertliğe neden olan Parkinson hastalığından muzdarip biriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

BEDEN DİLİ UZMANLARI YORUMLADI

Reuters, ayin sırasında, Putin’in cemaatin geri kalanıyla birlikte bağırmadığına da dikkat çekti.

Texas Tech Üniversitesi’nden beden dili uzmanı Profesör Erik Bucy, “Güçlü bir başkanın, bir eli ile kendini desteklemesi gerekmez.” dedi. Rus liderin kambur duruşu ve görünüşte şişmiş yüzü ve boynu, Rus liderin Ukrayna’nın işgalinden bu yana zorda olduğu öne sürülen sağlığı hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Profesör Bucy, Putin’in bacaklarının da oldukça ince göründüğünü ve bunun kilo veya kas kaybından muzdarip olabileceğini düşündürdüğünü söyledi.

Eski hükümet savunması ve NATO danışmanı Profesör Gwythian Prins, İngiltere’de yayınlanan Good Morning Britain’a yaptığı açıklamada, “Onun hasta bir adam olduğuna ikna oldum ve en ikna edici teşhis, erken Parkinson hastası olduğudur” dedi.

Parkinson’la yaşayan insanların, genellikle “ya hep ya hiç” düşüncesini sergilediklerini, nerede olduklarını ve onları rasyonel olarak bilgi almaktan alıkoyduklarını da öne sürdü.

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