Reuters: Erdoğan bu ay Biden’la görüşecek

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayın sonunda ABD Başkanı Joe Biden ile görüşebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası arenada birçok farklı cephede gelişmeler yaşanırken, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan Türk yetkililer dikkat çekici bir iddiada bulundu…

Son dönemde ilişkilerin “normal” seyrettiği Ankara-Washington hattındaki durumu değerlendiren üst düzey bir Türk yetkili, bu ayın sonunda ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir araya gelebileceğini söyledi. Türkiye-Rusya ilişkisi, ABD’nin silahları, Ukrayna ve Suriye’deki savaş ve gerilimlerin masaya yatırılabileceği belirtildi.

En son İspanya’nın başkenti Madrid’de Haziran ayında düzenlenen NATO Zirvesi’nde Biden ile Erdoğan bir araya gelmişti. Zirve sonunda Biden, ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satmasına destek verdiğini açık açık söylerken Türk yetkili de bu durumu değerlendirdi.

“ABD’LİLER YPG TEHDİDİNİN FARKINDA”

İsmini açıklamayan Türk yetkili, “Biden ile son görüşmesinden sonra ABD yönetimi talep ettiğimiz bazı önemli konularda adım attı, buna F-16’lar da dahil. Bence benzer bir adım yine atılabilir” dedi. Türk yetkili, “İki ismin Ukrayna’daki savaş, Türkiye-Rusya ilişkileri, Ukrayna’nın tahıl anlaşması gibi konuşarı konuşması olası” dedi.

Türk yetkilinin açıklamalarına geniş yer ayıran Reuters, ismini açıklamayan görevlinin, “”Suriye’de yeni bir sayfa açılabilir ve ABD de bu bağlamda adımlar atmaya ihtiyaç duyuyor. Benzer bir şekilde YPG tehdidi de değerlendirilmelidir. Bazı ABD’li yetkililer bu durumun farkında” dedi.

SKANDAL ZİYARET

Şırnak'ın Cizre ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Derik kasabasında PKK-YPG'li teröristlerle ağır silahlarla ortak tatbikat gerçekleştiren ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, son olarak önceki gün Suriye'nin Haseki Vilayetinde öldürülen iki terörist için yayımladığı Türkçe taziye mesajı skandalından sonra ABD'li general son olarak Erbil'e ziyarette bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTROM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lı üst düzey teröristlerle yaptığı görüşmeler ve ziyaretlerden sonra Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'ye ziyarette bulundu. ABD'li general peşmerge kuvvetlerinin IŞİD'in yenilmesinde önemli rolü olduğuna vurgu yaptı. ABD'nin bundan sonra da peşmerge kuvvetlerine destek ve yardımlarının devam edeceğini ifade etti.

Kurilla, IŞİD'in yenilgiye uğratılması ve Irak topraklarından sökülüp atılmasında peşmergenin önemli bir role sahip olduğunu belirterek ABD ve Irak Bölgesel Kürt yönetimiyle ikili ilişkilerin ve işbirliğinin devamı konusunda ABD'nin kararlılığının altını çizdi. İkilinin basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmesine, Irak ve Suriye'deki Müttefik Kuvvetlerin yeni Başkomutanı ABD'li General Matthew McFarlane'de katıldı. Görüşmede Bölgesel Kürt Yönetimi ile Federal Irak hükümeti arasındaki sorunların da çözümüyle ilgili konuların görüşüldüğü bildirildi.

Mesrur Barzani ise, Peşmerge Bakanlığıyla ilgili yaptıkları reformlarla ilgili ABD'li generali bilgilendirip müttefik yardımlardan dolayı teşekkür etti. Mesrur Barzani, Başbakanlık görevinden önce de KDP'nin Gizli İstihbarat Servisi olan Parastin'in başındaki isimdi.

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