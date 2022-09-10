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Romanya’da bir fabrika artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi

Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Constantin Popescu, ülkedeki alüminyum üreticisi “Alro Slatina” şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verdiğini duyurdu.

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Romanya’da bir fabrika artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara verdi

Popescu, dün basına yaptığı açıklamada, Alro Slatina şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023’e kadar üretime ara verme kararı aldığını kendilerine bildirdiğini söyledi.

Şirketin hissedarlarıyla görüştüklerini belirten Popescu, fabrikadaki 2 bin 200 çalışanın işsiz kalacağını ve sosyal yardım alacağını ifade etti.

Popescu, aynı şirketin diğer fabrikası Alum Tulcea’nın da 1 Ağustos’tan itibaren 17 aylığına üretimi durdurma kararı aldığını hatırlattı. (AA)

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