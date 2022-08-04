Rus basını yazdı: Kritik görüşmeye saatler kala Putin, Erdoğan’a ne teklif etti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 19 Temmuz’da Tahran'da yapılan zirvenin ardından yarın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin’le yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Rus basını, iki liderin ele alacağı konuları masaya yatırırken, Putin'in Erdoğan'a sürpriz teklifini de gündeme taşıdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında İran’da yapılan üçlü zirvenin ardından yarın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmeye hazırlanıyor. Dünyanın gözünün kulağının çevrileceği görüşme öncesi, Rus basını, masaya yatırılacak konuları gündeme taşıdı.

Rusya’da yayın yapan ve Russia Today bünyesinde bulunan İnosmi, masadaki en önemli konunun Türkiye’nin Suriye’ye yönelik olası operasyonu olacağını aktardı. Gazete, Erdoğan’ın Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Putin’den Suriye konusunda baskı gördüğünü ve bu bağlamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye’de teröristlere karşı Esad rejimini destekleyeceğiz açıklaması yaptığını yazdı. Görüşmelerde, Ankara ve Şam’ın uzlaştırılmasında ısrar edildiği ve bunun olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığı da vurgulandı.

PUTİN’DEN ERDOĞAN’A SÜRPRİZ TEKLİF

İki liderin sadece Suriye dosyasını değil, Karadeniz, Kafkaslar, Libya, Kızıldeniz ve Orta Asya ülkeleriyle ilgili konuları da görüşeceği kaydedildi. Çin-Tayvan krizinin de önemli bir gündem başlığı olacağı vurgulandı.

Gazete, Erdoğan’ın iktidarının ‘sallantıda’ olduğu için Rus liderle yapacağı görüşmenin önemine de dikkat çekerken, ‘Putin, onu yeniden kurtarmaya hazır.’ ifadesinde bulunuldu. Görüşmede, Putin’in Erdoğan’ı ‘Türk Lirasının yeniden değer kazanmasını sağlamak için’ BRICS’e katılmaya davet edeceği de öne sürüldü. BRICS terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın ekonomilerini kastetmek için kullanılıyor.

‘TÜRK LİRASI ÜZERİNDEKİ BASKIYI HAFİFLETMEK İÇİN’

Putin’in Erdoğan’ı BRICS’e davet ettiğini aktaran Rus gazete, Türk lirası üzerindeki güçlü baskıyı hafifletecek, enerji alımları için dövizin devam eden tükenmesini durduracak ve Türkiye’yi Rus gazını güney ve orta Avrupa’ya taşımak için kilit bir merkez haline getireceğini de yazdı. Erdoğan’ın Türk lirası üzerindeki baskıyı azaltarak seçimlere eli daha güçlü girmek isteyeceği vurgulandı.

Daha önce de örgütün işleyişinden sorumlu BRICS Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand, Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’ın örgüte biran önce katılmasını istediklerini ifade etmişti.

Anand, üç ülkenin olası üyeliğinin geçen ay online olarak düzenlenen 14. BRICS Zirvesi’nde Çin, Rusya ve Hindistan yetkililerinin görüşmelerinde ele alındığını belirterek “Bu ülkeler katılma konusundaki isteklerini ortaya koydu ve üyelik başvurusuna hazırlanıyor. Bence bu çok iyi bir adım çünkü genişleme her zaman olumludur. Bu, BRICS’in dünyadaki etkisini kuşkusuz artıracak” ifadelerinde bulunmuştu.

Öte yandan, Soçi buluşmasında Türkiye'nin koordinasyonunda uygulamaya geçirilen tahıl koridoru anlaşmasının işleyişinin ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin de ele alınacağı belirtildi.

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