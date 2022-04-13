Rus cesur gazeteciye Almanya’dan iş teklifi geldi

24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde çalıştığı Rus devlet televizyonunda canlı yayın sırasında pankart açarak tepki gösteren ve bütün dünyanın konuştuğu gazeteci Marimna Ovsyannikova, Alman medya kuruluşu Die Welt'e transfer oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya devlet televizyonunda görevli haber editörü Marina Ovsyannikova’nın canlı yayın sırasında pankart açması sonrasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

Rus Kanal 1’de akşam haberlerinin yayınlandığı sırada haber editörü eline bir pankart alarak spiker Ekaterina Andreeva’nın arkasına geçmiş ve “Savaşa hayır. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar” yazılı pankart açıp “Savaşı durdurun” diye bağırması sonrası canlı yayın kesilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra para cezası ile serbest bırakılan Ovsyannikova’nın bu hareketi uluslararası kamuoyunda büyük övgü toplarken Alman medyası Ovsyannikova’ya iş imkanı sağladığını duyurdu.

Almanya’nın köklü gazetelerinden Die Welt, Ovsyannikova’nın kendi bünyelerinde işe başladığını açıkladı. Rus gazetecinin hem gazete hem de televizyon tarafında çalışacağı kaydedildi.

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