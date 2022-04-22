Rus devlet televizyonunda konuştu: NATO’yu tehdit etti

Rus devlet televizyonunda yapılan propagandalara bir yenisi daha eklendi. Rusya devlet televizyonunda konuşan gazeteci Vladimir Solovyov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin Avrupa hatta dünyayı kapsayacak yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek NATO'yu tehdit etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 58’inci gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in destekçisi tanınmış gazeteci Vladimir Solovyov’un sözleri gündem oldu.

Vladimir Solovyov, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgalin Avrupa hatta dünyayı kapsayacak yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek NATO’yu tehdit etti. İngiliz The Daily Beast gazetesinin haberine göre, Solovyov, “Özel askeri operasyonun yeni bir aşamaya girdiğine inanıyorum. Ukrayna artık tek başına yeterli olmayacaktır.” dedi.

Rus gazetecinin bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Solovyov, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah tedarik ettiğine dikkat çekti.

Devlet medyasının önde gelen isimlerinden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in destekçisi olan Solovyov, Kremlin’in devlete ait kanal Rusya-1’deki savaş yanlısı söylemlerini de tekrarlamaya devam etti.

NATO’YA TEHDİT: MERHAMETİMİZ OLMAYACAK

Rus gazeteci, devlet kanalı olan Russia-1’de yayınlanan programında Moskova’nın NATO ülkelerine savaş açmaya başladığını belirtti.

“NATO ülkelerinin vatandaşlarını da savaş makinelerini de ezip geçeceğiz” diyen Solovyov “Bu operasyon sona erdiğinde NATO kendisi savunacak adamı olup olmadığını sorgulamak zorunda kalacak” dedi ve ekledi “Hiç bir şekilde merhamet göstermeyeceğiz” dedi.

Putin’in Ukrayna’nın “Nazilikten arındırılması” çağrısını yineleyen Solovyov, “Bundan sonra, Ukrayna’nın sadece Nazilerden arındırılması yetmeyecek. Çok daha sert davranmamız gerekecek.” dedi.

DAHA ÖNCE DE BENZER AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Rus gazetecinin açıklamaları, pek çok NATO üye ülkesinin Ukrayna birliklerine gelişmiş silahlar ve ağır toplar sağlayacağını ve ekipmanın nasıl kullanılacağı konusunda eğitim vereceğini açıklamasının ardından geldi. Solovyov’un açıklamaları, Batılı analistlerin, Rus liderin Ukrayna’nın ötesindeki bölgeleri, özellikle Doğu Avrupa’yı kontrol etmek istediği görüşleriyle de uyuştuğu için dikkat çekti.

Sürgündeki Rus oligark Mihail Hodorkovski de daha önce CNN’e verdiği demeçte, “Putin’in kafasında savaşın sadece Ukrayna’da olduğunu anlamalıyız. O, ABD ve NATO ile savaşta. Bunu defalarca söyledi.” demişti.

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