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Rus istihbaratı: Türkiye ve Avrupa enerji hattına saldırı engellendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, boru hattına yönelik terör saldırısını bir Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanının hazırladığını belirtti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:36 - 22 Eylül 2022 Güncellenme:
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Rus istihbaratı: Türkiye ve Avrupa enerji hattına saldırı engellendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz ve petrol taşıyan boru hattına “Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlanan terör saldırısını” engellediğini duyurdu.

FSB Halkla İlişkiler Merkezinden yapılan açıklamada, boru hattına yönelik terör saldırısını bir Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanının hazırladığı belirtildi.SBU ajanı ve 4 suç ortağının saldırıyı gerçekleştirmeden yakalandığı kaydedilen açıklamada, “FSB, Ukrayna özel servislerinin Türkiye ve Avrupa’ya enerji sağlayan petrol ve doğal gaz kompleksinde sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimini engelledi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna istihbaratına çalışan ajanın ve diğer dört kişinin Rus vatandaşı olduğu bildirildi. Ayrıca yakalanan kişiden, küratörü ile yazışmaları, konuşmaları ve iletişim araçları, patlayıcı cihazın montaj talimatları ile para transferlerinin ele geçirildiği aktarıldı.

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