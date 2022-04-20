Rus oligark Kremlin’i yerden yere vurdu: Ayık kafayla kalkamayan generaller…

Rusya'nın 57. güne giren Ukrayna işgaline ülke içindeki en sert tepkilerden biri, Rusya’nın en zengin isimleri arasında yer alan Oleg Tinkov’dan geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın en zengin isimlerinden biri olan ve Batı'nın yaptırım listesine aldığı Tinkoff Bank'ın kurucusu Rus oligark Oleg Tinkov, Instagram'da yaptığı açıklamada, Kremlin’in Ukrayna’yı işgal kararına yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.

Rus halkının büyük bölümünün Ukrayna’daki savaşa karşı olduğunu söyleyen 54 yaşındaki Tinkov, “Bu çılgınca savaştan fayda sağlayan tek bir kişi bile görmüyorum! Masum insanlar ve askerler ölüyor” ifadelerini kullandı. Tinkov, “Elbette Z harfleri çizen moronlar var, ama her ülkenin yüzde 10'u morondur. Rusların yüzde 90'ı savaşa karşı” diye yazdı.

Tinkov, “Kremlin yetkilileri kendilerinin veya çocuklarının bu yaz Akdeniz'e gidemeyecek olmasından dolayı şok yaşıyor. İş insanları mülklerinin kalanını kurtarmaya çalışıyor” dedi. Rusya'daki “nepotizmi ve dalkavukluğu” eleştiren Tinkov, “Ülkedeki her şey b.k gibiyken ordu nasıl iyi olabilir. Sabah ayık kafayla kalkamayan generaller şimdi ordularının b.k gibi olduğunu gördü” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya’dan taşınan Tinkov, mesajının sonunda İngilizce olarak “Sevgili Batı, lütfen Putin’e daha fazla rezil olmaması ve bu katliamı durdurması için bir çıkış yolu verin. Lütfen daha mantıklı ve insancıl olun” dedi.

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