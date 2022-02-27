Ruslara SWIFT yasağı onaylandı

ABD ve AB, Rusya’ya karşı üç önlemde anlaştı. Rus bankaları artık uluslararası finans sisteminde işlem yapamayacak. Rus Merkez Bankası’nın finansal varlıkları bloke ediliyor. Süper zengin Rus oligarkların paralarına ulaşması kısıtlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Rus bankalarının dünya piyasalarında finansal işlem ve havale yapmasını engellemek için “SWIFT /BIC” sisteminin dışında tutulmasını kararlaştırdı. Rusya Merkez Bankası ve Rus oligarkların finansal varlıkları donduruluyor.

Daha önce yapılan görüşmelerde buna karşı çıkan Almanya ve Macaristan da karara uydu. Böylece ABD, Fransa, Kanada, İtalya, İngiltere, AB Komisyonu ve Almanya, Rusya'ya karşı daha sert mali yaptırımları uygulamaya koymaya başladı.

ALMANYA VE AB AÇIKLADI

Tüm Rus bankaları SWIFT- uluslar arası ödeme sisteminin dışında tutulacak. Konuyla ilgili açıklamayı Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıkladı.

Von der Leyen, “SWIFT, bankalar arasındaki en önemli küresel ödeme sistemi. Bu olmadan, bankalar finansal sistemde işlem yapamaz. Böylece, Rusya'nın ithalat ve ihracatını da önemli ölçüde engelledik” dedi.

MERKEZ BANKASI VE OLİGARKLAR

Komisyon Başkanı von der Leyen bu kararla, Putin'in savaşı finanse etmek için devlet rezervlerini kullanmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtirken, “Ayrıca Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını bloke edeceğiz. İşlemler dondurulacak. Ve Merkez Bankası'nın varlıklarını uluslar arası alanda dağıtma yeteneğini de kısıtlıyoruz” diye konuştu.

Üçüncü bir önlem de, Rus oligarklarıyla ilgili… SSCB'nin çöküşünden sonraki yeni dönemle süper zenginleşen Rusların finansal varlıklarına erişimlerini önlemek için çalışmalar sürdürülüyor. Amaç, Rus ekonomisinin temellerini aşındırıp, Ukrayna savaşını finanse etmesini engellemek olarak açıklandı.

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