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Rüşvetle suçlanan eski AP Başkan Yardımcısı Kaili’nin arazisine el konuldu

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Belçika'da gözaltına alınan eski Avrupa Parlamentosunun (AP) Başkan Yardımcılarından Yunan Eva Kaili'nin, Yunanistan'ın Paros Adası'nda bulunan yedi dönümlük arazisine el konulduğu bildirildi.

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Rüşvetle suçlanan eski AP Başkan Yardımcısı Kaili’nin arazisine el konuldu

Yunan medyasında yer alan haberlerde, araziye, kara para aklama soruşturmaları kapsamında el konulduğu belirtilirken, Kaili ve aynı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan eşi Francesco Giorgi’nin ortak bir banka hesabının da dondurulduğu kaydedildi.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumunun (ERT) haberinde, söz konusu arazinin 300 bin avro karşılığında satın alındığı kaydedildi. (AA)

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