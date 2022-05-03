Rusya, fabrika vurdu: 10 ölü, 15 yaralı

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki kömür fabrikasını vurması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Rus ordusu Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Avdiivka kentindeki bir kömür fabrikasını vurduğu bildirildi.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktararak, “Ruslar tam olarak nereye nişan aldıklarını biliyorlardı. İşçiler vardiyalarını yeni bitirmişlerdi ve bir otobüs durağında kendilerini fabrikadan eve götürmek için otobüs bekliyorlardı” dedi.

Rusya tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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