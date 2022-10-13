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Rusya, Fas’la nükleer güç santrali anlaşması yaptı

Rus hükümeti, Fas’la nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik taslak iş birliği anlaşmasını onayladı.

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Rusya, Fas’la nükleer güç santrali anlaşması yaptı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve Fas hükümetleri arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımıyla ilgili imzalanan taslak anlaşmanın onaylandığı belirtildi.
Anlaşmaya göre, iki ülke nükleer güç santrali inşa edilmesi konusunda iş birliği yapacak.
Fas'taki uranyum kaynaklarının keşfi ve geliştirilmesi konusunda da ortak çalışmalar yürütülecek.

Nükleer atıkların yönetimi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda da iki ülke iş birliği yapacak. (AA)

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