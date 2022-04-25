Rusya, Mariupol’deki Azovstal fabrikasından insani koridor açıyor

Rusya, geçen hafta ele geçirdiği Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında sıkışan sivillerin tahliyesi için insani koridor açıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Ukrayna'da geçen hafta ele geçirdiği Mariupol kentinde Ukrayna askerleriyle çatışmaların sürdüğü Azovstal çelik fabrikası çevresinde insani koridor açacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, fabrikadaki sivillerin tahliyesi için tesis çevresinde insani koridorlar oluşturulacağı belirtildi. Bugün Moskova saatiyle 14.00'da başlayacak tahliyeler için bölgede ateşkes ilan edildiği, Rus ordusunun ve Donbas'taki ayrılıkçı güçlerin tahliyeleri yöneteceği ifade edildi.

Yüzlerce Ukrayna askeri, geçen hafta Mariupol’ün düşmesinin ardından Azovstal çelik fabrikasına sığınarak direnişi sürdüreceklerini belirtmiş ve Rusya’nın silah bırakma çağrısını reddetmişti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, dün Mariupol'den sivillerin tahliyesinin gerçekleştirilemediğini açıklamıştı.

Rus işgalinde büyük yıkım yaşayan liman kenti Mariupol, Ukrayna işgalinde Rusya için büyük stratejik öneme sahip. Rusya kenti ele geçirerek hem Azak Denizi’nde tam kontrol sağladı, hem de 2014’te ilhak ettiği Kırım ile doğuda Moskova destekli ayrılıkçı güçlerin büyük oranda kontrol ettiği Donbas’ı birbirine bağlamış oldu.

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