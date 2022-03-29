Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’deki askeri operasyonları azaltıyoruz

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya ve Ukrayna'nın müzakere heyetleri bugün İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar Dolmabahçe'den ayrılırken Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki saldırıların azaltıldığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Bütün dünya İstanbul’daki kritik toplantıya kilitlenmişken uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği ve Rus yetkililerin açıklamaları dikkat çekti…

Rusya Savunma Bakanlığı, diyaloğun devam etmesi için Kiev ve Çernihiv’de askeri operasyonu yavaşlatma kararı aldıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna ile tarafsızlık ve silahsızlandırma konularında müzakerelerin sürdüğünü açıklayarak, “Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere için gerekli koşulları oluşturmak ve anlaşma hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv bölgesinde askeri operasyonların azaltılması kararı verildi” dedi.

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