Rusya-Ukrayna savaşı… 5 milyon dolarlık tank böyle imha edildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Harkov'da Ukrayna ordusu tarafından çekilen görüntüler ilk kez yayınlandı. Görüntülerde, Rusya'ya ait 5 milyon dolar değerindeki T-90M süper tankların imha edildiği görülüyor...

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Ukrayna ordusu, Rus birliklere ait 5 milyon dolarlık yeni nesil süper tankların imha edilme anına ait görüntüleri paylaştı.

Tankların muharebe alanına çıktıktan birkaç gün sonra Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulduğu öne sürüldü. Rus ordusuna ait T-90M süper tankların özel reaktif zırhla korunduğu belirtiliyor. T-90M’deki zırh, vurulduğunda patlayacak ve gelen bir merminin nüfuz gücünü azaltacak şekilde tasarlandığı için öne çıkıyor.

Tankın ayrıca, gelen bir füze tarafından kullanılan bir lazer ışını tarafından hedef alındığında otomatik sis bombası ateşleyen bir savunma sistemine sahip olduğu bildirildi. Ukrayna ordusu, 5 milyon dolarlık süper tankın yanı sıra, termobarik bir çoklu roket sistemini de imha ettiklerini bildirdi.

İKİ TANK VE İKİ NAKLİYE ARACI İMHA EDİLDİ

Ukrayna ordusu, saldırıların Ukrayna’nın kuzey doğusundaki Kharkiv Oblast bölgesinde gerçekleştiğini söyledi.

İstihbarat görevlileri, önce, Rus teçhizat kümelerini belirlediklerini daha sonra kara birlikleriyle koordineli çalışmaları sonucu iki tank ve iki MTLB’nin (Rus nakliye aracı) imha edildiğini açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığı (SSO) bugün yaptığı açıklamada, ‘Ukrayna SSO’sunun Direniş Hareketi çalışıyor. Harkov bölgesinde, keşif operasyonları sırasında askerlerimiz, ağır zırhlı ve hafif zırhlı araçlar da dahil olmak üzere düşman teçhizatı kümeleri keşfetti. Saldırının öncelikli hedeflerinin belirlenmesinden bir saat sonra Direniş Hareketi askerleri topçu birliklerinden bir birliğini koordine etti ve düşman hedeflerine ateş açtı.” ifadeleri kullanıldı.

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