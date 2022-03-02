Rusya-Ukrayna savaşı… Rus paraşüt birliklerinin indiği Harkov, bombardıman altında

Rusya’nın Ukrayna’daki hava saldırıları yoğunlaşırken, savaşın merkezi haline gelen ülkenin ikinci büyük kenti Harkov’da füzeler nedeniyle büyük yıkım yaşanıyor. Harkov Valisi, kuşatma altındaki kentte son 24 saatte en az 21 kişinin öldüğünü açıkladı. Ukrayna’nın birçok bölgesinde çatışmalar sürerken Rusya, Herson kentini kontrol altına aldığını duyurdu. Rusya yanlılarının kontrolündeki Donbas’ta da Ukrayna’nın hava saldırıları sürüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci ateşkes görüşmesinin de bu akşam yapılabileceği kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgalinde 7. güne girilirken, ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov'da Rus paraşütçü birliklerinin inişiyle çatışmalar şiddetini artırdı.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov, kuşatma altındaki kentte son 24 saatte en az 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin yaralandığını belirtti. Yetkililer, Rus füzelerinin kent merkezini ve birçok yerleşim yerini vurduğunu aktardı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın ağır bombardımanı nedeniyle Harkov'da çocuklar dahil çok sayıda can kaybı olduğunu duyurdu.

Rus askerlerinin sabaha karşı bir askeri hastaneye saldırı düzenlediği ve şiddetli çatışmalar yaşandığı da bildirildi. Ayrıca Rusya, kentteki Emniyet Genel Müdürlüğünü ve bir üniversite binasını da vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının en yoğun olduğu nokta olan Harkov'da dün belediye binası füze saldırısının hedefi olmuş, kentte en az 17 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kentteki saldırıları “savaş suçu” olarak nitelemişti.

RUSYA: HERSON’U KONTROL ALTINA ALDIK

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna’nın Herson kentini tamamen kontrol altına aldığını açıkladı. Ukraynalı yetkililer de Karadeniz kıyısındaki kentin Rus askerleri tarafından kuşatıldığını belirtti.

Ülkenin güneydoğusundaki Maripol kentinde de Rusya'nın füze saldırıları sürerken yaralıların kentten tahliye edilemediği belirtiliyor.

Kiev’in batısındaki Jitomir kentinde ise 95. Tugay Üssü yakınları ‘Kalibr’ seyir füzesiyle hedef alındı, saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

UKRAYNA DA DONETSK’İ VURUYOR

Öte yandan Rusya yanlılarının kontrolündeki Donetsk'te de Ukrayna'nın hava saldırıları sürüyor. Donetsk'teki yetkililer Ukrayna saldırılarında üç sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Donbas’ta yaşayanlar, Petrovski kentinde bir marketten alışveriş yaptıkları sırada roket saldırısına yakalandı. Müşteriler yere yatarak korunmaya çalışırken markette çalışan bir kadın ise o anlarda terazide siparişleri tartmaya devam etti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülke genelinde savaşta şu ana kadar en az 136 kişi öldü ancak asıl rakamın çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

“ATEŞKES GÖRÜŞMESİ BU AKŞAM YAPILABİLİR”

Sputnik’e konuşan bir kaynak, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin devam edeceğini, ancak zamanın belirlenmediğini söyledi. Kaynak, yeni tur müzakerenin bu akşam gerçekleşebileceğini kaydetti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ise, görüşmelerle ilgili planlamanın ele alındığını ve somut bir gündem belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkes görüşmeleri için önceki gün Belarus’ta ilk kez bir araya gelmişti.

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