Rusya-Ukrayna savaşı… Rusya kimyasal silah kullandı iddiası

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın altıncı haftasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'dan dikkat çekici bir iddia geldi. Yetkililer, Rusya'nın kimyasal silah kullandığını ve kullanmaya devam edebileceğini duyurarak uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 48 gündür devam eden savaşta Ukrayna’dan endişe yaratan açıklamalar geldi…

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal silah kullanabileceğine işaret ederek uyarılarda bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın 48 gündür kimyasal silah kullanıp kullanmadığıyla ilgili bir açıklama yapmazken, Mariupol’de kimyasal silah kullanılabileceğini dile getirdi.

Zelenskiy, “Bugün işgalciler yeni bir açıklama yaparak Ukrayna’ya ve savunucularımıza karşı yeni bir terör saldırısında bulunacaklarını itiraf ettiler. Bazıları Mariupol’de savaşan askerlerimize karşı kimyasal silah kullanılabileceğini söyledi. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Dünya liderlerine Rus ordusunun kimyasal silah kullanımını görüştüğünü hatırlatmak istiyorum. Rusya’nın bu saldırgan tavrına hızlıca ve sert bir şekilde tepki vermek gerek” ifadesini kullandı.

“DRONE İLE ZEHİRLİ MADDE BIRAKTILAR”

Öte yandan Ukraynalı siyasetçi Ivanna Klympush da Rusya’nın Mariupol’de “bilinmeyen bir madde” kullandığını söylerken, insanların nefes almakta zorlandığını söyledi. Klympush, “Bu muhtemelen kimyasal silah” paylaşımını yaptı. Dün ayrıca Ukrayna’nın Azov’daki taburunun Telegram hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, Rus dronelarının Ukrayna’daki askerler ve siviller üzerine zehirli madde bıraktığı da öne sürüldü.

ABD: DOĞRUYSA ENDİŞE SEBEBİ

Zelenskiy’nin bu açıklamalarına ABD ve İngiltere’den de yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) konuyu yakından takip ettiklerini duyurdu. Pentagon sözcüsü John Kirby, “Sosyal medyada Rus güçlerinin Mariupol’de kimyasal silah gönderdiğine dair iddiaların farkındayız. Şu an için bunların doğruluğunu onaylayamayız fakat yakından takip ediyoruz” dedi.

Kirby açıklamasının devamında, “Eğer bu iddialar doğruysa derin endişe kaynağı ve Rusya’nın biber gazını kimyasal unsurlarla karıştırmasından endişe duyuyoruz” ifadesini kullandı.

İNGİLTERE: PUTİN’İ SORUMLU TUTACAĞIZ

Kimyasal silah iddiaları ile ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi. Açıklamayı bizzat İngiltere Dışişleri Bakanı Lizz Truss yaptı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Truss, “Rusya’nın Mariupol’de insanlara kimyasal silahlar kullandığına dair haberler geliyor. Bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmek için hızlıca çalışıyoruz. Bu tür silahların kullanımı gerilimi artıracaktır ve biz de Putin ve rejimini sorumlu tutacağız” dedi.

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