Rusya-Ukrayna savaşında son durum… Yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı

Rus askerleri tarafından Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlenen saldırıda yaralılara müdahale eden ekipler çatışmanın ortasında kaldı. Rus ordusu ayrıca Ukrayna’nın Syevyerodonetsk kentindeki Ortodoks kilisesini vurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus ordusu Ukrayna'da sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Şehrin farklı bölgelerine düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı saldırıda, bölgeye gelen Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı.

Ekipler, saldırının ortasında yaralılara müdahale etmeye çalıştı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, “17 Nisan saat 14.00 sıralarında Harkov'un 18 farklı adresinde sivil yerleşim yerleri hedef alındı ve çok katlı binalarda yangın çıktı. 160 personel ve 33 teknik araçla müdahaleler sürüyor” ifadeleri kullanıldı.

“SIĞINAKLARDA KALIN” UYARISI

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov'da saldırıların ardından yaptığı açıklamasında, “Sizleri mümkün olduğu müddetçe sığınaklarda kalmaya çağırıyorum. Şehrin sürekli saldırı altında kalan bölgelerindeki sivilleri tahliye etmeye devam ediyoruz. Yakında Paskalya bayramı geliyor ve biz kesinlikle kazanacağız. Biz Harkovlularız ve birlikteyiz” şeklinde konuştu.

RUSYA KİLİSEYİ HEDEF ALDI

Rus ordusu Ukrayna'nın Syevyerodonetsk kentinde de bir kiliseyi hedef aldı. Saldırının ardından Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Serhiy Haidai saldırıyı doğrulayarak, “Rus askerleri, Syevyerodonetsk kentinde kiliseye ateş açtı. Bu, Syevyerodonetsk'taki kiliseye dördüncü saldırıları. Bu kez mermiler çatıya çarptı. Bölgede 10 dini yapı saldırılarda ağır hasar aldı” ifadelerini kullandı.

LUHANSK2TA 2 ÖLÜ, 4 YARALI

Ukrayna’nın doğusundaki Zolote kasabasına da Rus ordusu tarafından bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetmiş, 4 vatandaş ise yaralanmıştı. Saldırının ardından açıklama yapan Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gaidai saldırıyı doğrulayarak, “Yüksek binalardan birinin iki katı birden yıkıldı. En az 2 vatandaşımız öldü, 4 kişi de yaralandı” demişti.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da operasyonun son durumuna ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün Ukrayna'ya ait 44 askeri tesisin vurulduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

* Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’da özel bir askeri operasyona devam ediyor. Barvenkovo ve Dobropolye yerleşim bölgelerindeki yakıt ve mühimmat depoları hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi. Operasyonel taktik hava birimleri Ukrayna'ya ait 44 hedefi imha etti.

* Bunların arasında Avdeyevka bölgesinde 2 komuta merkezi ve S-300 uçaksavar füze sistemi aydınlatma ve hedefleme radarı, Zavgorodneye ve Protopopovka bölgelerinde 3 roket ve topçu silahları deposu, Krasnıy Liman, Novoselovka, Rubejnoye, Ugledar, Popasnaya, Prişib ve Gusarovka bölgelerinde 23 askeri personel ve teçhizat yığılma sahası imha edildi.

“2 ADET MİG-29 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ”

Ukrayna'ya ait savaş uçaklarının da hava savunma sistemleri ile havada vurulduğunu aktaran Konaşenkov açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Füze ve Topçu Kuvvetleri ile aralarında 4 komuta merkezinin, 4 topçu bataryasının, 2 yakıt deposunun ve düşmana ait 103 tutunma noktası ile insan gücü yığınağının bulunduğu toplam 113 unsur vuruldu. Rus hava savunma sistemleri, Harkov bölgesindeki Fedorovka ve Zavody yerleşim alanlarının yakınında Ukrayna'ya ait 2 adet MİG-29 savaş uçağını düşürdü.

* Pavlograd bölgesi Preobrazhenskoye köyü yakınlarında Ukrayna’ya ait insansız hava aracı düşürüldü. Özel askeri operasyonların başlangıcından bu yana 136 uçak, 471 insansız hava aracı, 249 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 308 tank ve diğer zırhlı savaş araçlar, 254 çoklu fırlatma roket sistemi, 998 sahra topçusu silahlar ve havanların yanı sıra 2 bin 171 özel askeri araç imha edildi.

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