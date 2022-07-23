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Rusya, Ukrayna’daki askeri hava üssünü vurdu

Rusya’nın, Ukrayna’nın Kirovograd bölgesine düzenlediği füze saldırılarında 1’i asker 3 kişi hayatını kaybetti, 9 asker de yaralandı.

Sozcu.com.tr
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Rusya, Ukrayna’daki askeri hava üssünü vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ediyor. Sabah saatlerinde Kirovograd bölgesinin çeşitli noktalarını 13 füzeyle hedef alan Rusya, Kanatove askeri hava üssünü ve Ukrzaliznytsia demiryolu şirketinin altyapı tesisini vurdu.

Saldırılara ilişkin açıklama yapan Kirovograd Bölge Valisi Andriy Raikovych, “Askerler vuruldu, 1 asker hayatını kaybetti, 9 asker de yaralandı. İlk sonuçlara göre altyapı tesisinde görevli 2 güvenlik görevlisi de yaşamını yitirdi” dedi.

Bölgedeki kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Raikovych, yaralılara tıbbi müdahalelerin yapıldığı söyledi.

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