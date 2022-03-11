Rusya, Ukrayna’nın batısındaki kentleri vurmaya başladı

Rusya’nın Ukrayna işgali üçüncü haftaya girerken Rus ordusunun saldırıları batıya doğru genişletmeye başlaması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Rus ordusunun Ukrayna'nın batısındaki kentleri ilk kez vurması, “Rusya batıya yöneliyor” endişesine yol açtı.

Rus ordusu batıdaki Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk kentlerine hava saldırıları düzenledi. Dnipro’daki saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lutsk'taki saldırılardaysa bir havaalanı ve jet motoru fabrikası vuruldu. Rusya'nın kentte stratejik öneme sahip askeri havaalanı vurması sonucu 2 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı.

İvano-Frankivsk Belediye Başkanı Ruslan Martsinkov da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın şehri bombaladığını ifade ederek halka evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

Batıdaki şehirler daha önce Rusya tarafından hedef alınmazken, birçok Ukraynalı sivil güvenlik arayışıyla başta Polonya sınırındaki Lviv olmak üzere ülkenin batısına kaçmaya devam ediyor.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan ülkede sivillerin tahliyesi için çalışmalar da devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülke genelinde gerçekleştirilecek tahliye noktalarını açıklayarak, “Bugün başarılı bir şekilde tahliyelerin yapılmasını ümit ediyoruz” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bugün yeni tahliye koridorları açıldı. Vereşuk, bugün yapılması planlanan tahliyelerin daha önce denendiğini ancak başarılı olunamadığını belirterek, “Tahliyeler Mariupol-Zaporoji, Pologe-Zaporoji, Volnovaha-Pokrovsk, Energodar-Zaparoji, İzum-Lozovaya, Buça-Kiev, Gostomel-Kiev, Mikuliçin-Kiev, Andreyevka-Jitomir, Makarov-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında olacak. Bugün başarılı bir şekilde tahliyelerin yapılmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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